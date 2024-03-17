В 22:45 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч: «Наполи» — «Интер» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Наполи.

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