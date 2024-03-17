начнут матч в 16:00 в чемпионате Турции по футболу, 17.03.2024.

Последний матч: «Samsunspor» — «Хатайспор» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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