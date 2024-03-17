начнут матч в 15:45 в кубке Англии по футболу, 17.03.2024.

Последний матч: «Лестер» — «Челси» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Челси»).

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