Онопко — об отставке Ивича: Галицкий хочет видеть хорошо знакомого и понятного ему человека

Известный российский специалиств эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался об увольнениис поста главного тренера

«Могу здесь дать оценку только с точки зрения спортивной составляющей. Мы сыграли против них очень мощно, победили полностью заслуженно. Да и в Краснодаре выглядели весьма достойно, вели 2:0, но уступили 2:3. А сам клуб у них, понятно всецело от президента зависит, который вникает во все нюансы. Развитие при любом векторе есть.

Назначение Мусаева? Наверное, сейчас Галицкий хочет видеть хорошо знакомого и понятного ему человека. Он очень дотошный, знает каждого футболиста от школы до первой команды. Видимо, им есть о чем поговорить.

Ивич в "Спартаке"? Мне это сейчас не очень интересно. Есть, над чем еще подумать», — сказал Онопко.

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