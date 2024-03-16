Нойер о победе «Баварии»: Мы придерживались нашего стиля игры и ничего не меняли

Голкипервысказался о победе своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с(5:2).

«Я доволен победой. Мы придерживались нашего стиля игры и ничего не меняли, даже когда проигрывали. Мы создавали моменты, а затем воспользовались ими.

У нас также были игроки на поле, которые меняют ситуацию, такие как Джамал, которого так трудно остановить. Но мы пропустили слишком много голов, нам нужно поговорить об этом и проанализировать», — приводит слова Нойера пресс-служба клуба.

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 60-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против дортмундской «Боруссии» 30-го марта.