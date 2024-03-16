Литвинов: В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ

Хавбек «Спартака»поделился мнением о голкиперах красно-белых

«Разницы между Селиховым и Максименко особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за "Спартак". Доверие к обоим вратарям одинаковое. В матче с "Оренбургом" Саша Селихов доказал это — сделал много сейвов. Винить его в пропущенном голе не вижу смысла, потому что там был рикошет, с таким тяжело справиться.

Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», — сказал Литвинов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.