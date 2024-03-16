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    Хоффенхайм — Штутгарт: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.03.2024 в 20:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Хоффенхайм — Штутгарт

    Футбол Бундеслига Хоффенхайм 1899 Штутгарт Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Хоффенхайм и Штутгарт начнут матч в 20:30 в немецкой Бундеслиге, 16.03.2024.

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    Последний матч: «Штутгарт» — «Хоффенхайм» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Штутгарт.

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