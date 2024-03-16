В «Манчестер Сити» рассказали о травме Грилиша

Главный тренервысказался о повреждении полузащитника команды

«Сейчас у нас будет игра, а затем две недели, в течение которых он будет работать усердно и с умом, насколько это возможно, чтобы быть готовым к возвращению.

Это не мышечная травма, а повреждение подколенного сухожилия. Врач сказал, что это не оказывает большого влияния, поэтому восстановление проходит быстрее. Но последние два-три дня он тренировался очень хорошо. Он чувствует себя хорошо и настроен позитивно.

Возможно, завтра он нам понадобится, а особенно в эти две недели — он должен хорошо поработать и вернуться. Тогда мы сможем получить Джека, которого, к сожалению, в этом сезоне у нас было очень мало», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Грилиш получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2). В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 3 гола и голевую передачу.

В следующем матче «горожане» сыграют против «Ньюкасла» в рамках четвертьфинала Кубка Англии 16-го марта в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.