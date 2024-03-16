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    В «Манчестер Сити» рассказали о травме Грилиша

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о повреждении полузащитника команды Джека Грилиша.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Сейчас у нас будет игра, а затем две недели, в течение которых он будет работать усердно и с умом, насколько это возможно, чтобы быть готовым к возвращению.

    Это не мышечная травма, а повреждение подколенного сухожилия. Врач сказал, что это не оказывает большого влияния, поэтому восстановление проходит быстрее. Но последние два-три дня он тренировался очень хорошо. Он чувствует себя хорошо и настроен позитивно.

    Возможно, завтра он нам понадобится, а особенно в эти две недели — он должен хорошо поработать и вернуться. Тогда мы сможем получить Джека, которого, к сожалению, в этом сезоне у нас было очень мало», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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    • Напомним, что Грилиш получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2). В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 3 гола и голевую передачу.

    В следующем матче «горожане» сыграют против «Ньюкасла» в рамках четвертьфинала Кубка Англии 16-го марта в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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