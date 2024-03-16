В 20:30 16.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч: «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.03 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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