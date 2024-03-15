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    Кержаков о результатах жеребьевки: Хотелось встретиться со «Спартаком» в финале

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о результатах жеребьевки полуфинала Кубка России, в результате которой «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартака».

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «В принципе, шанс был большой, что выпадет "Спартак", 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но вообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных "Лужниках".

    На самом деле у нас две игры будет, два отличных матча. Думаю, болельщики рады. Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

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