Кержаков о результатах жеребьевки: Хотелось встретиться со «Спартаком» в финале

Голкипервысказался о результатах жеребьевки полуфинала Кубка России, в результате которой «сине-бело-голубые» сыграют против

«В принципе, шанс был большой, что выпадет "Спартак", 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но вообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных "Лужниках".

На самом деле у нас две игры будет, два отличных матча. Думаю, болельщики рады. Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

По итогам жеребьевки в полуфинале «Балтика» сыграет против ЦСКА. Напомним, что «Зенит» в 1/4 финала Кубка России обыграл «Динамо» (0:1, 2:0).