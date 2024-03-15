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    Григорян: Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде

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    Известный тренер Александр Григорян в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба относится к той породе игроков у которых самые крепкие "фаберже". И "Локомотив", несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации. Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема.

    Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности», — сказал Григорян.

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    Полную версию интервью с Александром Григоряном смотрите здесь.

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