Григорян: Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде

Известный тренерв эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о форварде

«Дзюба относится к той породе игроков у которых самые крепкие "фаберже". И "Локомотив", несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации. Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема.

Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности», — сказал Григорян.

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Полную версию интервью с Александром Григоряном смотрите здесь.