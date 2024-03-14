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    Личка: Отставка Ивича — большой сюрприз

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу увольнения Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Меня удивила отставка Ивича. За год, когда он работал в "Краснодаре", команда лидировала в первой части сезона, забивала голы и хорошо играла. Да, не получилось в трех играх добиться того результата, которого хотели, и поэтому поменяли тренера... Это может быть спад, ничего страшно. Команда играла хорошо, дисциплинированно. Нужно смотреть, как игроки будут реагировать на это. Придет новый тренер и будет показывать свои методики игры и свои мысли. Это тоже может влиять на команду. Это был для меня большой сюрприз. Вообще не ожидал, что тренер Ивич может быть уволен после вчерашнего матча, который проиграли», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

    После 20 туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» всего на 1 балл.

    В прошлом сезоне под руководством Ивича «Краснодар» дошел до Кубка России. В этом году «быки» завершили свое выступление на этом турнире на стадии 1/16 финала, уступив «Химкам» (0:2).

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