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    Нагельсман: Кроос очень важен для сборной Германии

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался относительно возвращения хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса в немецкую национальную команду.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    Кроос не играл за бундестим с 2021 года.

    «Он очень важен для нас, но не единственный боец в команде. Он знает, на что способен. С другой стороны, Кроос также знает, что не может сделать на поле. У него отличные инстинкты, хладнокровие.

    Он может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться, отдаю ему должное за это», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

    Всего Кроос провел за сборную Германии 106 встреч, забив 17 голов. Полузащитник в 2014 году стал чемпионом мира по футболу.

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