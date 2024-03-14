Нагельсман: Кроос очень важен для сборной Германии

Наставник сборной Германиивысказался относительно возвращения хавбека мадридского «Реала»в немецкую национальную команду.

Кроос не играл за бундестим с 2021 года.

«Он очень важен для нас, но не единственный боец в команде. Он знает, на что способен. С другой стороны, Кроос также знает, что не может сделать на поле. У него отличные инстинкты, хладнокровие.

Он может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться, отдаю ему должное за это», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего Кроос провел за сборную Германии 106 встреч, забив 17 голов. Полузащитник в 2014 году стал чемпионом мира по футболу.