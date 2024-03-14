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    Артета о продлении контракта с Уайтом: Ключевой игрок для нас, профессионал высшего класса

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о продлении контракта с защитником команды Беном Уайтом.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Бен Уайт — ключевой игрок для нас, профессионал высшего класса с менталитетом победителя и один из тех парней, которые каждый день подают пример другим молодым футболистам.

    Мы все с нетерпением ждём продолжения работы с Беном в ближайшие годы», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

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  • 11/03/2024

    • Напомним, что руководство «Арсенала» продлило контракт с Уайтом до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей за «канониров» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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