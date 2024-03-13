«Зенит» — «Динамо»: счет матча 2:0, обзор голов

Матео Кассьерра Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стал Матео Кассьерра, который оформил дубль.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
Зенит — Динамо 2:0
Голы: 1:0 Матео Кассьерра (13'), 2:0 Матео Кассьерра (21') Зенит: Денис Адамов, Марио Фернандес, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Луис Чавес, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждения: Диего Лаксальт (38'), Сергей Паршивлюк (42'), Марио Фернандес (52'), Вендел (62'), Вильмар Барриос (76')
«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.