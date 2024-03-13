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    Личка: Соперник был во всех элементах игры лучше. Мы проспали первый тайм

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал матч против «Зенита» (0:2) в Кубке России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Очень простой комментарий. Соперник был во всех элементах игры лучше. Мы проспали первый тайм. Соперник очень просто выходил через прессинг. Когда был шанс с быстрым переходом в атаку, мы сделали много ошибок. Когда доходили до ударов, они не были опасными. Острота у нас тоже отсутствовала. К сожалению, "Зенит" победил сегодня спокойно, потому что был лучше во всех элементах игры.

    Я уверен, что когда ты можешь сыграть на таком стадионе, ты должен быть больше мотивирован и выходить с желанием играть перед 45 тысячами болельщиками. Тяжело говорить, честно скажу, я расстроен по игре и по первому тайму вообще. Мы должны бегать назад, страховаться в защите. Но Кассьерра сыграл весь первый тайм, забил два гола. У него не было никаких сомнений, что мы сегодня не победим. Плохая игра, не было идеи обыгрывать один в один и провоцировать защитников на игру на скорости. Повторюсь, сегодня "Зенит" был лучше во всем», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

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