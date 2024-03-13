Кассьерра: В первом тайме могли забить гораздо больше, но самое главное, что победили

Нападающий петербургскоговысказался о матче против(2:0) в Кубке России.

«Был сложный матч. "Динамо" — очень качественная команда, идет на третьем месте в чемпионате России. Всегда сложно с ними играть. В первом тайме могли забить гораздо больше, но самое главное, что победили, я рад.

Какой гол лучше? Первый, потому что он был важным, после него счет в двухматчевом противостоянии сравнялся. Потом удалось забить еще. Рад, что удалось отличиться, помочь команде. Надо перевести дух, отдохнуть и готовиться к следующему матчу в чемпионате.

Мы воспринимаем оставшуюся борьбу так, что впереди 10 финалов. В минувшем туре мы впервые за долгое время вышли на первое место, но разница со вторым и третьим местом минимальна. Нужно не сбавлять обороты, продолжать работать и уже думать о матче в Самаре», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.