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    Кассьерра: В первом тайме могли забить гораздо больше, но самое главное, что победили

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    Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о матче против «Динамо» (2:0) в Кубке России.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Был сложный матч. "Динамо" — очень качественная команда, идет на третьем месте в чемпионате России. Всегда сложно с ними играть. В первом тайме могли забить гораздо больше, но самое главное, что победили, я рад.

    Какой гол лучше? Первый, потому что он был важным, после него счет в двухматчевом противостоянии сравнялся. Потом удалось забить еще. Рад, что удалось отличиться, помочь команде. Надо перевести дух, отдохнуть и готовиться к следующему матчу в чемпионате.

    Мы воспринимаем оставшуюся борьбу так, что впереди 10 финалов. В минувшем туре мы впервые за долгое время вышли на первое место, но разница со вторым и третьим местом минимальна. Нужно не сбавлять обороты, продолжать работать и уже думать о матче в Самаре», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

    «Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

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