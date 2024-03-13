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    Боруссия Д — ПСВ: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2024 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д — ПСВ

    Футбол Лига чемпионов Боруссия Д ПСВ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Боруссия Д и ПСВ начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 13.03.2024.

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    Последний матч: «ПСВ» — «Боруссия Д» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

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