Источник: Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»

Главный тренерпокинул клуб. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Стало известно, что 12-го марта Сарри подал в отставку на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах. «Лацио» проиграл 4 встречи подряд. За этот период «орлы» проиграли «Фиорентине» (1:2), «Милану» (0:1), «Баварию» (0:3) и «Удинезе» (1:2).

Напомним, что Сарри возглавил «Лацио» летом 2021-го года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитано до 2025-го года.

После 28-и туров «Лацио» занимает 9-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе.