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    • Источник: Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»
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    Источник: Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сари покинул клуб. Об этом сообщает Sport Mediaset.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    Стало известно, что 12-го марта Сарри подал в отставку на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах. «Лацио» проиграл 4 встречи подряд. За этот период «орлы» проиграли «Фиорентине» (1:2), «Милану» (0:1), «Баварию» (0:3) и «Удинезе» (1:2).

    Напомним, что Сарри возглавил «Лацио» летом 2021-го года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитано до 2025-го года.

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