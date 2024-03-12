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    Полузащитник «Баварии» Павлович стал лучшим игроком второй месяц подряд

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    Болельщики признали полузащитника «Баварии» Александара Павловича лучшим игроком февраля.

    Александар Павлович
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    Александар Павлович

    Стало известно, что 19-летний футболист набрал 29% голосов среди фанатов «Баварии», опередив Джамала Мусиалу (18,5%) и Гарри Кейна (14%).

    Отмечается, что Павлович стал лучшим игроком уже 2-й месяц подряд. В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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