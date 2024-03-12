Полузащитник «Баварии» Павлович стал лучшим игроком второй месяц подряд

Болельщики признали полузащитникалучшим игроком февраля.

Стало известно, что 19-летний футболист набрал 29% голосов среди фанатов «Баварии», опередив Джамала Мусиалу (18,5%) и Гарри Кейна (14%).

Отмечается, что Павлович стал лучшим игроком уже 2-й месяц подряд. В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

После 25-и туров в Бундеслиге «Бавария» занимает 2-е место в таблице с 57-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 10 баллов.