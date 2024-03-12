Последний матч: «Порту» — «Арсенал Лондон» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Арсенал Лондон»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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