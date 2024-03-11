Роналдо: По манере игры Беллингем напоминает мне Зидана

Легендарный бразильский нападающийсчитает, чтостилистически очень похож на его бывшего партнера по мадридскому «Реалу»

«Мне нравится, как играет Беллингем. В "Реале" он забивает почти в каждом матче, всегда приятно наблюдать за его игрой. Этот парень нацелен идти только вперёд.

Я смотрел несколько матчей на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу", наблюдая за Джудом. Он очень удивил меня своим мастерством. По скорости, с которой он вбегает в штрафную, видно, что он хочет забивать постоянно. Своими качествами он слегка напоминает мне Зинедина Зидана», — цитирует Роналдо Daily Mail.

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Джуд Беллингем стал футболистом «Реала» летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. В этом сезоне английский полузащитник сыграл 30 матчей за «сливочных», забил 20 мячей, отдал 8 голевых передач.