ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде
  • 18:10
    • СМИ назвали еще одного кандидата на замену Абаскаля в «Спартаке», он из России
  • 17:24
    • Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией
  • 16:53
    • «Челси» может продать больше десяти игроков
  • 16:38
    • «Спартак» готов рассмотреть возвращение Карпина
  • 16:05
    • УЕФА и ФИФА разрешили сборной Белоруссии сыграть с Россией
    Все новости спорта

    Роналдо: По манере игры Беллингем напоминает мне Зидана

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Легендарный бразильский нападающий Роналдо считает, что Джуд Беллингем стилистически очень похож на его бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Зинедина Зидана.

    Зинедин Зидан и Роналдо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан и Роналдо

    «Мне нравится, как играет Беллингем. В "Реале" он забивает почти в каждом матче, всегда приятно наблюдать за его игрой. Этот парень нацелен идти только вперёд.

    Я смотрел несколько матчей на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу", наблюдая за Джудом. Он очень удивил меня своим мастерством. По скорости, с которой он вбегает в штрафную, видно, что он хочет забивать постоянно. Своими качествами он слегка напоминает мне Зинедина Зидана», — цитирует Роналдо Daily Mail.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Джуд Беллингем стал футболистом «Реала» летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. В этом сезоне английский полузащитник сыграл 30 матчей за «сливочных», забил 20 мячей, отдал 8 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Севилья» обязана подтвердить свой уровень
  • «Альмерия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры