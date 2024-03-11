Гюлер: Я очень рад быть в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала»прокомментировал свой гол, забитый в ворота «Сельты» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

«Я очень рад быть в "Реале". Это лучший клуб в мире, и, несмотря на все сложности, я верю, что у меня есть качества и характер, чтобы преодолеть трудный этап.

До сих пор сезон был для меня не очень простым, но я надеюсь, что после этого гола дела пойдут лучше», — приводит слова Гюлера известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

19-летний Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за 20 млн евро.

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В текущем сезоне полузащитник провел за «сливочных» лишь шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.