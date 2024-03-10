начнут матч в 20:00 в Серии А, 10.03.2024.

Последний матч: «Аталанта» — «Ювентус» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ювентус»).

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