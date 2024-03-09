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    Сафонов: Мне много над чем надо работать, есть слабые места

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о словах тренера сборной России Виталия Кафанова, который считает его лучшим вратарем страны.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Тяжело сказать, насколько эти слова я готов воспринимать как полную правду.

    Считаю, что мне много над чем надо работать, есть слабые места. Улучшать себя — бесконечный процесс.

    В этом сезоне я ошибался, в матче с "Ростовом" (1:2) должен был помогать команде, старался это делать, но проиграли. Думаю, мог бы сделать что‑то по‑другому.

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    • Приятно, когда тренер вратарей сборной такое говорит, но нужно иметь свое сознание и спокойно на это реагировать. Это самая правильная реакция», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

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