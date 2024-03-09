Сафонов: Мне много над чем надо работать, есть слабые места

Вратарь «Краснодара»высказался о словах тренера сборной России, который считает его лучшим вратарем страны.

«Тяжело сказать, насколько эти слова я готов воспринимать как полную правду.

Считаю, что мне много над чем надо работать, есть слабые места. Улучшать себя — бесконечный процесс.

В этом сезоне я ошибался, в матче с "Ростовом" (1:2) должен был помогать команде, старался это делать, но проиграли. Думаю, мог бы сделать что‑то по‑другому.

Приятно, когда тренер вратарей сборной такое говорит, но нужно иметь свое сознание и спокойно на это реагировать. Это самая правильная реакция», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».