Семин: «Динамо» выглядит лучше подготовленным, чем «Краснодар» и «Зенит»

Бывший главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: "Краснодара", "Зенита" и "Динамо". Но, на мой взгляд, бело-голубые выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс, они показывают более качественную игру.

Мы берем три команды, у которых на сегодняшний момент есть явные основания для того, чтобы говорить о борьбе за чемпионство. А РПЛ продолжается, всякие нюансы могут быть. Раз такие сюрпризы идут, тем чемпионат будет и интересен», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет вторым, «Динамо» — третье.