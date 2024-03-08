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    Семин: «Динамо» выглядит лучше подготовленным, чем «Краснодар» и «Зенит»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: "Краснодара", "Зенита" и "Динамо". Но, на мой взгляд, бело-голубые выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс, они показывают более качественную игру.

    Мы берем три команды, у которых на сегодняшний момент есть явные основания для того, чтобы говорить о борьбе за чемпионство. А РПЛ продолжается, всякие нюансы могут быть. Раз такие сюрпризы идут, тем чемпионат будет и интересен», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет вторым, «Динамо» — третье.

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