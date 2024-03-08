«Маккаби Хайфа» — «Фиорентина»: счет матча 3:4, обзор голов

одолела на чужом поле(4:3) в 1-м матче 1/8 финала Лиги конференций.

В 1-м тайме израильская команда провела со счетом 2:1. В составе «Маккаби Хайфа» отличились Абдулайе Сек на 12-й минуте и Гади Кинда на 29-й минуте. Единственный гол у «Фиорентины» забил Мбала Н'Зола на 2-й минуте.

Во 2-м отрезке итальянской команде удалось перевернуть ход матча. Сначала Лукас Бельтран сравнял счет на 58-й минуте, а на 67-й минуте игрок «Маккаби Хайфа» Анан Халаили вновь вывел свою команду вперед.

На 73-й минуте игрок «Фиорентины» Роландо Мандрагора сравнял счет — 3:3. Уже на 90+5-й минуте итальянская команда и вовсе вышла вперед. Отличился Антонин Барак.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Маккаби Хф — Фиорентина 3:4 Голы: 0:1 M'bala Nzola (2'), 1:1 Абдулайе Сек (12'), 2:1 Гади Кинда (29'), 2:2 Лукас Бельтран (58'), 3:2 Анан Халаили (67'), 3:3 Роландо Мандрагора (73'), 3:4 Антонин Барак (90 + 5') Маккаби Хф: Шариф Кеуф, Абдулайе Сек, Лоренцо Шимич, Рами Гершон, Маор Кандил (Илай Фейнгольд, 64'), Пьер Корню, Али Мохамед (Гони Наор, 64'), Мануэль Шоу, Гади Кинда (Даниил Лесовой, 74'), Анан Халаили (Суф Подгоряну, 85'), Францди Пьерро Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Альфред Дункан (Джакомо Бонавентура, 74'), Роландо Мандрагора (Антонин Барак, 82'), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран, Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 87'), M'bala Nzola (Андреа Белотти, 74'), Michael Kayode Предупреждения: Али Мохамед (10'), Vincenzo Italiano (45 + 2'), Messay Dego (57'), Manuel Cafumana (69'), Manuel Cafumana (80'), Michael Kayode (84'), Никола Миленкович (87')

Ответный матч между этими командами состоится 14-го марта во Флоренции (Италия).