ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Зенита»: Мостового можно без проблем представить в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Трансферы
    Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий высказался о перспективах полузащитника команды Андрея Мостового в европейских чемпионатах.

    Андрей Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мостовой

    «Представить Андрея Мостового в Европе можно без проблем. Но, возможно, роль сыграет политика. Тут вопрос стоит с точки зрения настроения европейских футбольных клубов к россиянам.

    Если говорить об интересе к Андрею из Франции, то, например, она полностью на стороне Украины. А если рассматривать другие чемпионаты, то Бундеслига интереснее и престижнее Лиги 1, хоть французы и техничнее», — сказал Зарицкий Чемпионату.

  • Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • Реакция российских спортивных СМИ на центральный матч первого весеннего тура РПЛ
  • 03/03/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА проведет еще одну продуктивную игру?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры