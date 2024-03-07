Экс-игрок «Зенита»: Мостового можно без проблем представить в Европе

Бывший нападающийвысказался о перспективах полузащитника командыв европейских чемпионатах.

«Представить Андрея Мостового в Европе можно без проблем. Но, возможно, роль сыграет политика. Тут вопрос стоит с точки зрения настроения европейских футбольных клубов к россиянам.

Если говорить об интересе к Андрею из Франции, то, например, она полностью на стороне Украины. А если рассматривать другие чемпионаты, то Бундеслига интереснее и престижнее Лиги 1, хоть французы и техничнее», — сказал Зарицкий Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ и забил 2 гола.