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    «Ливерпуль» и еще два топ-клуба хотят приобрести полузащитника «Порту»

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    Несколько европейских топ-клубов рассматривают возможность приобретения полузащитника «Порту» Алана Варелы.

    Алан Варела
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    Алан Варела

    По информации Foot Mercato, в переходе аргентинца заинтересованы «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия».

    Источник отмечает, что сумма отступных указанная в контракте 22-летнего футболиста с «Порту», составляет 70 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Варелы в 14 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Португалии 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Варела перешел в «Порту» в августе 2023 года из «Бока Хуниорс» за восемь миллионов евро.

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