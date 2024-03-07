«Ливерпуль» и еще два топ-клуба хотят приобрести полузащитника «Порту»

Несколько европейских топ-клубов рассматривают возможность приобретения полузащитника «Порту»

По информации Foot Mercato, в переходе аргентинца заинтересованы «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия».

Источник отмечает, что сумма отступных указанная в контракте 22-летнего футболиста с «Порту», составляет 70 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Варелы в 14 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Португалии 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Варела перешел в «Порту» в августе 2023 года из «Бока Хуниорс» за восемь миллионов евро.