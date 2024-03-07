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    Смотреть онлайн Штурм — Лилль 07.03.2024 в 20:45

    07.03.2024 в 20:45 начнется матч в 1/8 финала Лиги конференций Штурм — Лилль

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    В 20:45 07.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Штурм — Лилль в 1/8 финала Лиги конференций.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штурм» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Штурм»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Штурм — Лилль.

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