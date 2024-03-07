В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Штурм» — «Лилль». Начало — в 20:45. «Штурм» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Штурм»

Турнирное положение: В осенней части еврокубков «Штурм» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа австрийцы финишировали на 3 месте, набрав лишь 4 очка. Коллектив из Австрии обошел в турнирной таблице польский «Ракув», у которого также было 4 пункта в активе. Ну а пропустили австрийцы вперед себя «Спортинг» и «Аталанту».

Последние матчи: «Штурм» провел матч 21 тура чемпионата Австрии. В рамках минувшего игрового дня команда разгромила своего соперника — ФК «Вольфсбергер» (4:0).

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Не сыграют: Вратарь Кьелль Схерпен травмировал колена, а еще в лазарете команды из-за травмы находится Александр Боркович, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Австрии «Штурм» расположился на 2 месте, набрав 45 очков. От лидера — «Зальцбурга» составляет 2 балла. К тому же «Штурм» не проигрывает на протяжении 9 матчей подряд: 6 побед и 3 ничьи.

В 1/16 финала Лиги конференций «Штурм» переиграл «Слован» из Братиславы (4:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, заняв 1 место в своей группе. Французский коллектив набрал 14 очков и опередил в таблице «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик».

Последние матчи: В 24-м туре чемпионата Франции «Лилль» на выезде переиграл «Реймс» (1:0). Победный гол команде на 56-й минуте встречи принес Хонатан Дэвид.

Не сыграет: Илич, Умтити и Кавалейру пропустят игру из-за травм. Дисквалифицирован один футболист: у алжирца Бенталеба перебор желтых карточек.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» расположился на 4 месте, набрав 41 очко, от лидера — ПСЖ отставание составляет 14 пунктов.

Статистика для ставок

Пути «Штурма» и «Лилля» ранее в еврокубках не пересекались

Беспроигрышная серия «Штурма» составляет 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.38, а победа гостей — в 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.71 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, стоит ожидать яркого футбола. Игры с участием «Штурма» и «Лилля» чаще всего завершаются с 2-3 забитыми голами.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.