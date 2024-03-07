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  • 10:07
    • Стало известно, сможет ли Салах сыграть в матче с «Манчестер Сити»
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    Стало известно, сможет ли Салах сыграть в матче с «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном участии Мохамеда Салаха в матче с «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Салах на этой неделе тренируется в общей группе, он полон энергии. Здорово, что он вернулся. для нас это очень хорошо.

    Необычно, что его так долго не было. Против "Брентфорда" он вернулся, провел невероятный матч и снова выбыл. В другой ситуации он не попал бы в заявку в такой момент, но сейчас в этом есть смысл.

    Мы хотим быть осторожными, и мы должны быть осторожными, но сейчас мы в разгаре очень интенсивного отрезка сезона. Нам нужны все.

    Посмотрим, сколько времени Салах проведет на поле», — приводит слова Клоппа пресс-служба «красных».

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  • 05/03/2024

    • В текущем сезоне Салах провел в чемпионате Англии 21 матч, забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

    Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 10 марта на «Энфилде», начало — в 18:45 мск.

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