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    Первый тренер Мостового: Андрей готов играть в Европе

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    Дмитрий Митрофанов, воспитавший полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, прокомментировал желание игрока попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов ещё год назад. Ему подойдёт и Италия, и Испания, и Франция. Не топ-клубы, но хорошие середняки. Он готов к Европе и по уровню игры в футбол, и по профессиональности, отношению к делу.

    Не знаю, согласится ли "Зенит" отпускать Мостового летом. Но если хотят, чтобы он развивался, не будут запрашивать большие суммы у европейских клубов. Тогда хороший европейский клуб спокойно его возьмёт, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть», — сказал Митрофанов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года, в его составе он провел 94 матча, забил 21 гол.

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