ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Жоаозиньо: Отсутствие Промеса — огромная потеря для «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар
    Хавбек «Новоризонтино» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Жаль, что такая ситуация возникла с Промесом. Он очень хороший футболист! Его отсутствие — огромная потеря для красно-белых», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

    Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

    4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рома» добьется победы в домашней встрече
  • «Рома» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры