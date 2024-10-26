26 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам восьми туров английской Премьер-лиги находится на второй позиции, а значит в очередной раз борется за чемпионство.

Команда лишь на один балл отстает от лидера «Ливерпуля», а также на три очка опережает сразу двух преследователей — «Арсенал» и «Астон Виллу».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разобрался с чешской «Спартой» Прага (5:0).

Эта победа стала для «Горожан» четвертой кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уокер, Бобб, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 11-ти победах и трех ничьих.

Это говорит об отличной форме коллектива, что с учетом его явного превосходства в классе и фактора своего поля попросту не оставляет шансов сопернику даже на ничью.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ текущего сезона с 10-ю голами.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» после восьми стартовых туров английского первенства набрал всего лишь один балл.

Команда занимает предпоследнее, 19-е место в зоне вылета, отставая на три очка от безопасной 17-й позиции, а также опережая по дополнительным показателям последний в таблице «Вулверхэмптон».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Лестеру» (2:3).

Эта неудача стала для коллектива с юга Англии третьей кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Смоллбоун, Сугавара, Фрейзер, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о мизерных шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно против гранда мирового футбола, да еще и на чужом поле.

Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Саутгемптона» забивали обе команды

в трех последних матчах «Саутгемптона» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.11. Ничья — в 11.00, победа «Саутгемптона» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.60.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Саутгемптона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25