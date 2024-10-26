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    Выйдет ли «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ?

    Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 26.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
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    Эрлинг Холанн
    26 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Октября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам восьми туров английской Премьер-лиги находится на второй позиции, а значит в очередной раз борется за чемпионство.

    Команда лишь на один балл отстает от лидера «Ливерпуля», а также на три очка опережает сразу двух преследователей — «Арсенал» и «Астон Виллу».

    Манчестер Сити — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разобрался с чешской «Спартой» Прага (5:0).

    Эта победа стала для «Горожан» четвертой кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Уокер, Бобб, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 11-ти победах и трех ничьих.

    Это говорит об отличной форме коллектива, что с учетом его явного превосходства в классе и фактора своего поля попросту не оставляет шансов сопернику даже на ничью.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ текущего сезона с 10-ю голами.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» после восьми стартовых туров английского первенства набрал всего лишь один балл.

    Команда занимает предпоследнее, 19-е место в зоне вылета, отставая на три очка от безопасной 17-й позиции, а также опережая по дополнительным показателям последний в таблице «Вулверхэмптон».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Лестеру» (2:3).

    Эта неудача стала для коллектива с юга Англии третьей кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Смоллбоун, Сугавара, Фрейзер, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о мизерных шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно против гранда мирового футбола, да еще и на чужом поле.

    Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти последних матчах «Саутгемптона» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Саутгемптона» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.11. Ничья — в 11.00, победа «Саутгемптона» — в 21.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.60.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Саутгемптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ?
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