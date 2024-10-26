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    Игра получится не самой событийной

    «Динамо» Махачкала — «Акрон». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат России 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Акрон»
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    Давид Волк — вратарь «Динамо» Мх
    26 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Акрон». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 14:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: после 12 туров «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 11 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре команда Хасанби Биджиева уступила на своем поле ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч был забит при спорных обстоятельствах и вызвал массу обсуждений после игры. В остальном игра была равной и бело-голубые ничем не уступали именитому сопернику.

    Динамо Мх — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке России от «Спартака» (0:1) и ничья с «Факелом» (1:1) в чемпионате.

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    • Не сыграют: тяжелая травма у крайнего защитника Сандрачука.

    Состояние команды: в последнее время «Динамо» Махачкала испытывает небольшой спад и очень мало забивает, пропала острота в атаке и почти не используются стандартные положения, которые были одной из визитных карточек бело-голубых. После перехода был очень активен Гамид Агаларов, но сейчас он снова впал в состояние спячки, в котором пребывает последние два сезона. Другие лидеры атаки (Касинтура, Сердеров, Гаджиев) также не в лучшем состоянии.

    «Акрон»

    Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет десятым в таблице РПЛ с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева была разгромлена на своем поле со счетом 0:5. Чемпион преподал дебютанту урок, как создавать моменты и большинство их реализовывать. При этом «Акрон» также мог забить, но сказался недостаток мастерства.

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    В Кубке России «Акрон» проиграл дома «Рубину» (0:1), а ранее была ничья с «Пари НН» (2:2) в РПЛ.

    Не сыграют: дисквалификация у капитана Савичева и травма мышечная у Дзюбы.

    Состояние команды: в последний месяц «Акрон» уже не такой дерзкий в атаке, как был в первой половине сезона. Команда сыгралась, основной состав определился, о чем сказал недавно Тедеев в интервью. Теперь тольяттинцам предстоит обрести солидность и наладить игру в обороне.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в рамках Первой лиги «Акрон» на своем поле выиграл со счетом 3:1

    • Матч в Махачкале также завершился победой «Акрона» (1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Акрон» дома выиграл со счетом 2:0, а на выезде их игра закончилась вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,26, а на «Акрон» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

    Прогноз: скорее всего, хозяева отдадут инициативу и будут играть вторым номером, полагаясь на контратаки или стандарты, в чем они сильны. «Акрону» будет тяжело вскрыть мощную оборону соперника, навесы тоже не пройдут в отсутствие Дзюбы. Тимошенко, который, скорее всего, его заменит, пока никак не может вписаться в игру «Акрона». Также скажется отсутствие Савичева, который разгоняет атаки на правом фланге и подает большинство стандартов.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,10.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал, шансы на этот вариант довольно неплохие.

    Ставка: победа «Динамо» Мх плюс тотал меньше 2,5 за 4,10.

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    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Игра получится не самой событийной
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