Динамо Мх
Акрон
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: после 12 туров «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 11 очками.
Последние матчи: в 12-м туре команда Хасанби Биджиева уступила на своем поле ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч был забит при спорных обстоятельствах и вызвал массу обсуждений после игры. В остальном игра была равной и бело-голубые ничем не уступали именитому сопернику.
Динамо Мх — Акрон: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в Кубке России от «Спартака» (0:1) и ничья с «Факелом» (1:1) в чемпионате.
Не сыграют: тяжелая травма у крайнего защитника Сандрачука.
Состояние команды: в последнее время «Динамо» Махачкала испытывает небольшой спад и очень мало забивает, пропала острота в атаке и почти не используются стандартные положения, которые были одной из визитных карточек бело-голубых. После перехода был очень активен Гамид Агаларов, но сейчас он снова впал в состояние спячки, в котором пребывает последние два сезона. Другие лидеры атаки (Касинтура, Сердеров, Гаджиев) также не в лучшем состоянии.
«Акрон»
Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет десятым в таблице РПЛ с 12 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева была разгромлена на своем поле со счетом 0:5. Чемпион преподал дебютанту урок, как создавать моменты и большинство их реализовывать. При этом «Акрон» также мог забить, но сказался недостаток мастерства.
В Кубке России «Акрон» проиграл дома «Рубину» (0:1), а ранее была ничья с «Пари НН» (2:2) в РПЛ.
Не сыграют: дисквалификация у капитана Савичева и травма мышечная у Дзюбы.
Состояние команды: в последний месяц «Акрон» уже не такой дерзкий в атаке, как был в первой половине сезона. Команда сыгралась, основной состав определился, о чем сказал недавно Тедеев в интервью. Теперь тольяттинцам предстоит обрести солидность и наладить игру в обороне.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в рамках Первой лиги «Акрон» на своем поле выиграл со счетом 3:1
- Матч в Махачкале также завершился победой «Акрона» (1:0)
- В позапрошлом сезоне «Акрон» дома выиграл со счетом 2:0, а на выезде их игра закончилась вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,26, а на «Акрон» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Лестер — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: скорее всего, хозяева отдадут инициативу и будут играть вторым номером, полагаясь на контратаки или стандарты, в чем они сильны. «Акрону» будет тяжело вскрыть мощную оборону соперника, навесы тоже не пройдут в отсутствие Дзюбы. Тимошенко, который, скорее всего, его заменит, пока никак не может вписаться в игру «Акрона». Также скажется отсутствие Савичева, который разгоняет атаки на правом фланге и подает большинство стандартов.
Ставка: тотал меньше 2 за 2,10.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал, шансы на этот вариант довольно неплохие.
Ставка: победа «Динамо» Мх плюс тотал меньше 2,5 за 4,10.