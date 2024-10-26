26 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Акрон». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после 12 туров «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 11 очками.

Последние матчи: в 12-м туре команда Хасанби Биджиева уступила на своем поле ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч был забит при спорных обстоятельствах и вызвал массу обсуждений после игры. В остальном игра была равной и бело-голубые ничем не уступали именитому сопернику.

Ранее было поражение в Кубке России от «Спартака» (0:1) и ничья с «Факелом» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: тяжелая травма у крайнего защитника Сандрачука.

Состояние команды: в последнее время «Динамо» Махачкала испытывает небольшой спад и очень мало забивает, пропала острота в атаке и почти не используются стандартные положения, которые были одной из визитных карточек бело-голубых. После перехода был очень активен Гамид Агаларов, но сейчас он снова впал в состояние спячки, в котором пребывает последние два сезона. Другие лидеры атаки (Касинтура, Сердеров, Гаджиев) также не в лучшем состоянии.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет десятым в таблице РПЛ с 12 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева была разгромлена на своем поле со счетом 0:5. Чемпион преподал дебютанту урок, как создавать моменты и большинство их реализовывать. При этом «Акрон» также мог забить, но сказался недостаток мастерства.

В Кубке России «Акрон» проиграл дома «Рубину» (0:1), а ранее была ничья с «Пари НН» (2:2) в РПЛ.

Не сыграют: дисквалификация у капитана Савичева и травма мышечная у Дзюбы.

Состояние команды: в последний месяц «Акрон» уже не такой дерзкий в атаке, как был в первой половине сезона. Команда сыгралась, основной состав определился, о чем сказал недавно Тедеев в интервью. Теперь тольяттинцам предстоит обрести солидность и наладить игру в обороне.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в рамках Первой лиги «Акрон» на своем поле выиграл со счетом 3:1

Матч в Махачкале также завершился победой «Акрона» (1:0)

В позапрошлом сезоне «Акрон» дома выиграл со счетом 2:0, а на выезде их игра закончилась вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,26, а на «Акрон» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

Прогноз: скорее всего, хозяева отдадут инициативу и будут играть вторым номером, полагаясь на контратаки или стандарты, в чем они сильны. «Акрону» будет тяжело вскрыть мощную оборону соперника, навесы тоже не пройдут в отсутствие Дзюбы. Тимошенко, который, скорее всего, его заменит, пока никак не может вписаться в игру «Акрона». Также скажется отсутствие Савичева, который разгоняет атаки на правом фланге и подает большинство стандартов.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,10.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу хозяев через тотал, шансы на этот вариант довольно неплохие.

Ставка: победа «Динамо» Мх плюс тотал меньше 2,5 за 4,10.