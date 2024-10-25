25 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Севилья». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: после 10 матчей «Эспаньол» располагается на 15-м месте в таблице Ла Лиги с 10 очками.

Последние матчи: в предыдущем матче команда Маноло Гонсалеса была разгромлена в гостях «Атлетиком» со счетом 1:4. Поражение было абсолютно по делу, баски оказались на голову сильнее «Эспаньола». Единственный мяч в добавленное время со штрафного забил Альваро Техеро.

Ранее случилась домашняя победа над «Мальоркой» (2:1) и поражение в гостях от «Бетиса» (0:1).

Не сыграют: Калеро, Эду Эспозито, Хави Пуадо, Фернандо Пашеко и Начи Унувар.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Эспаньол» выступал в Сегунде и сейчас довольно неплохо смотрится в Ла Лиге, но все равно для более серьезных задач команде надо усиливать состав, а для этого нет особого бюджета. Есть и проблемы с обороной, 17 пропущенных мячей в 10 турах это много.

«Севилья»

Турнирное положение: сейчас «Севилья» идет на 13-м месте в таблице Примеры с 12 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 10-м туре андалусийцы были разгромлены в гостях «Барселоной» со счетом 1:5. Каталонцы просто подавили своей мощью и «Севилья» ничего не смогла им противопоставить. Единственный мяч в конце забил молодой бельгиец Идумбо.

До этого «Севилья» выиграла дома у «Бетиса» (1:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

Не сыграют: травма у Эджуке, под вопросом выход Сауля.

Состояние команды: в этом сезоне команду возглавил Хавьер Гарсия Пимьента, отлично проявивший себя в «Лас-Пальмасе». Начал он в новой команде со скрипом, но постепенно ситуация улучшается, а «Севилья» начала подъем вверх по турнирной таблице.

Статистика для ставок

В сезоне 2022/23 обе встречи остались за «Севильей» со счетом 3:2

Годом ранее «Севилья» выиграла дома 2:0, а на выезде игра завершилась 1:1

В этом сезоне обе команды в Ла Лиге забили по 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 3,10, а на «Севилью» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: гости находятся в лучшей форме, у них гораздо лучше состав и отличный тренер во главе. «Эспаньол» понес немалые потери перед игрой, футболисты там гораздо ниже классом и вряд ли команда сможет одержать победу.

Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1,76.

Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу андалусийцев.

Ставка: «Севилья» выиграет за 2,55.