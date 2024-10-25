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    «Севилья» не должна уступить

    «Эспаньол» — «Севилья». Ставка (к. 1.76) и прогноз на чемпионат Испании 25 октября 2024 года

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    Доди Лукебакио — лидер «Севильи»
    25 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Севилья». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Октября 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: после 10 матчей «Эспаньол» располагается на 15-м месте в таблице Ла Лиги с 10 очками.

    Последние матчи: в предыдущем матче команда Маноло Гонсалеса была разгромлена в гостях «Атлетиком» со счетом 1:4. Поражение было абсолютно по делу, баски оказались на голову сильнее «Эспаньола». Единственный мяч в добавленное время со штрафного забил Альваро Техеро.

    Эспаньол — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Ранее случилась домашняя победа над «Мальоркой» (2:1) и поражение в гостях от «Бетиса» (0:1).

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    • Не сыграют: Калеро, Эду Эспозито, Хави Пуадо, Фернандо Пашеко и Начи Унувар.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Эспаньол» выступал в Сегунде и сейчас довольно неплохо смотрится в Ла Лиге, но все равно для более серьезных задач команде надо усиливать состав, а для этого нет особого бюджета. Есть и проблемы с обороной, 17 пропущенных мячей в 10 турах это много.

    «Севилья»

    Турнирное положение: сейчас «Севилья» идет на 13-м месте в таблице Примеры с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 10-м туре андалусийцы были разгромлены в гостях «Барселоной» со счетом 1:5. Каталонцы просто подавили своей мощью и «Севилья» ничего не смогла им противопоставить. Единственный мяч в конце забил молодой бельгиец Идумбо.

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    До этого «Севилья» выиграла дома у «Бетиса» (1:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

    Не сыграют: травма у Эджуке, под вопросом выход Сауля.

    Состояние команды: в этом сезоне команду возглавил Хавьер Гарсия Пимьента, отлично проявивший себя в «Лас-Пальмасе». Начал он в новой команде со скрипом, но постепенно ситуация улучшается, а «Севилья» начала подъем вверх по турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2022/23 обе встречи остались за «Севильей» со счетом 3:2

    • Годом ранее «Севилья» выиграла дома 2:0, а на выезде игра завершилась 1:1

    • В этом сезоне обе команды в Ла Лиге забили по 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 3,10, а на «Севилью» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: гости находятся в лучшей форме, у них гораздо лучше состав и отличный тренер во главе. «Эспаньол» понес немалые потери перед игрой, футболисты там гораздо ниже классом и вряд ли команда сможет одержать победу.

    Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1,76.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу андалусийцев.

    Ставка: «Севилья» выиграет за 2,55.

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    «Эспаньол» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. «Севилья» не должна уступить
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