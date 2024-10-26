Ростов
Ахмат
«Ростов»
Турнирное положение: ростовчане являются середняками текущего сезона российского чемпионата.
В настоящий момент ростовский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ростов — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Команда из Ростова-на-Дону смогла забить 14 мячей, а в свои ворота пропустила 21 раз.
Последние матчи: в прошлых турах команда с берегов Дона сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), но уступила «Спартаку» (0:3) и «Акрону» (0:2).
В последней же игре «сине-желтые» по пенальти проиграли «Локомотиву» в Кубке России, но прошли в плей-офф.
Не сыграют: травмированы Егор Голенков, Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани.
Состояние команды: на данный момент «Ростов» находится не в очень хорошей форме. Такое ощущение, что подопечные Валерия Карпина в кризисе, поэтому и не могут выиграть.
«Ростов» по составу и по всему прочему точно должен быть в первой половине турнирной таблице. Все равно с этой командой никому не бывает легко.
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненский коллектив пока что проваливает текущий сезон.
В настоящий момент команда из Грозного смогла набрать только шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Грозненцы смогли только девять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 23 раза.
Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы проиграли «Факелу» (2:3), «Рубину» (0:2) и ЦСКА (0:3).
Только до этого «Ахмат» смог сыграть вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
В последней же игре подопечные Сергея Ташуева уступили ЦСКА (0:1) в Кубке России, но пробились в плей-офф.
Не сыграют: в лазарете команды из Чечни находятся Бернард Бериша и Мирослав Богосавац.
Состояние команды: сейчас «Ахмат» находится в упадке и в очень плохом психологическом состоянии из-за отсутствия побед.
Конечно, у команды еще не все потеряно и все впереди. Как говорится в таких случаях — возможно, нужно одержать одну победу и тогда попрет.
Статистика для ставок
- «Ростов» не может выиграть на протяжении 6 последних матчей во всех турнирах
- «Ахмат» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре 9 декабря прошлого года «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 4.00, победа «Ахмата» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Лестер — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: обе команды сейчас кризисные и находятся примерно в одинаковой форме, поэтому можно рискнуть и предположить, что они продолжат свои серии без побед и сыграют вничью.
Ставка: ничья за 4.00
Прогноз: поединок вряд ли получится результативным, поскольку цена ошибки будет очень дорогой.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05