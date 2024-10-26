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    «Ростов» — «Ахмат». Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, чемпионат России, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Ахмат»
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    26 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовчане являются середняками текущего сезона российского чемпионата.

    В настоящий момент ростовский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Ростов — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Команда из Ростова-на-Дону смогла забить 14 мячей, а в свои ворота пропустила 21 раз.

    Последние матчи: в прошлых турах команда с берегов Дона сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), но уступила «Спартаку» (0:3) и «Акрону» (0:2).

    В последней же игре «сине-желтые» по пенальти проиграли «Локомотиву» в Кубке России, но прошли в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмированы Егор Голенков, Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани.

    Состояние команды: на данный момент «Ростов» находится не в очень хорошей форме. Такое ощущение, что подопечные Валерия Карпина в кризисе, поэтому и не могут выиграть.

    «Ростов» по составу и по всему прочему точно должен быть в первой половине турнирной таблице. Все равно с этой командой никому не бывает легко.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненский коллектив пока что проваливает текущий сезон.

    В настоящий момент команда из Грозного смогла набрать только шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

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    • Грозненцы смогли только девять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 23 раза.

    Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы проиграли «Факелу» (2:3), «Рубину» (0:2) и ЦСКА (0:3).

    Только до этого «Ахмат» смог сыграть вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    В последней же игре подопечные Сергея Ташуева уступили ЦСКА (0:1) в Кубке России, но пробились в плей-офф.

    Не сыграют: в лазарете команды из Чечни находятся Бернард Бериша и Мирослав Богосавац.

    Состояние команды: сейчас «Ахмат» находится в упадке и в очень плохом психологическом состоянии из-за отсутствия побед.

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    Конечно, у команды еще не все потеряно и все впереди. Как говорится в таких случаях — возможно, нужно одержать одну победу и тогда попрет.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» не может выиграть на протяжении 6 последних матчей во всех турнирах

    • «Ахмат» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре 9 декабря прошлого года «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 4.00, победа «Ахмата» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: обе команды сейчас кризисные и находятся примерно в одинаковой форме, поэтому можно рискнуть и предположить, что они продолжат свои серии без побед и сыграют вничью.

    Ставка: ничья за 4.00

    Прогноз: поединок вряд ли получится результативным, поскольку цена ошибки будет очень дорогой.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05

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    «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто прервет серию без побед?
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