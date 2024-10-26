26 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовчане являются середняками текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент ростовский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Команда из Ростова-на-Дону смогла забить 14 мячей, а в свои ворота пропустила 21 раз.

Последние матчи: в прошлых турах команда с берегов Дона сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), но уступила «Спартаку» (0:3) и «Акрону» (0:2).

В последней же игре «сине-желтые» по пенальти проиграли «Локомотиву» в Кубке России, но прошли в плей-офф.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы Егор Голенков, Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани.

Состояние команды: на данный момент «Ростов» находится не в очень хорошей форме. Такое ощущение, что подопечные Валерия Карпина в кризисе, поэтому и не могут выиграть.

«Ростов» по составу и по всему прочему точно должен быть в первой половине турнирной таблице. Все равно с этой командой никому не бывает легко.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненский коллектив пока что проваливает текущий сезон.

В настоящий момент команда из Грозного смогла набрать только шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Грозненцы смогли только девять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 23 раза.

Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы проиграли «Факелу» (2:3), «Рубину» (0:2) и ЦСКА (0:3).

Только до этого «Ахмат» смог сыграть вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

В последней же игре подопечные Сергея Ташуева уступили ЦСКА (0:1) в Кубке России, но пробились в плей-офф.

Не сыграют: в лазарете команды из Чечни находятся Бернард Бериша и Мирослав Богосавац.

Состояние команды: сейчас «Ахмат» находится в упадке и в очень плохом психологическом состоянии из-за отсутствия побед.

Конечно, у команды еще не все потеряно и все впереди. Как говорится в таких случаях — возможно, нужно одержать одну победу и тогда попрет.

Статистика для ставок

«Ростов» не может выиграть на протяжении 6 последних матчей во всех турнирах

«Ахмат» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

в последней очной игре 9 декабря прошлого года «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 4.00, победа «Ахмата» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: обе команды сейчас кризисные и находятся примерно в одинаковой форме, поэтому можно рискнуть и предположить, что они продолжат свои серии без побед и сыграют вничью.

Ставка: ничья за 4.00

Прогноз: поединок вряд ли получится результативным, поскольку цена ошибки будет очень дорогой.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05