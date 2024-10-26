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    На домашней площадке «Ойлерз» смогут прервать серию поражений

    «Эдмонтон» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, НХЛ, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Питтсбург»
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    Дарнелл Нерс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 26 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Октября 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 04:00 Питтсбург

    Питтсбург

  • Питтсбург
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    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Экс-финалист Кубка Стэнли 2024 в новом сезоне провел 7 матчей, в которых заработал всего 5 очков, вследствие чего оказался на 14-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: В нынешней регулярке команда Криса Кноблауха оформила всего две победы: после трех поражений на старте «Ойлерз» взяли верх «Филадельфией» — 4:3 ОТ и «Нэшвиллом» — 4:2.

    Эдмонтон — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

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    Победы «Эдмонтона» пришлись на матчи с аутсайдерами, в то время как в поединках с топ-соперниками проблемы никуда не делись. Накануне канадцы были разгромлены «Далласом» — 1:4 и обыграны «Каролиной» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Эвандер Кейн.

    Состояние команды: Очередную кампанию «Эдмонтон» начинает недопустимо слабо: две победы в семи матчах — это явно не тот результат, который соответствовал бы высоким ожиданиям.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Годом ранее «Эдмонтон» дебютировал примерно так же слабо, после чего канадцы сменили тренера и в итоге добрались до финала Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне «Ойлерз», как и тогда, входят в рейтинг основных претендентов на трофей.

    Игре «Эдмонтона» не хватает креативности: у звездного состава ничего не получается впереди, а линия обороны стабильно рассыпается по ходу матчей. В текущей форме говорить о регулярном наборе очков на дистанции не приходится.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Коллектив из Пенсильвании занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 7 очками по итогам 8 матчей. Такое же количество набранных баллов досталось восьмому «Бостону» и «Баффало», который идет десятым.

    Последние матчи: В новом сезоне команда Майка Салливана одержала всего три победы. Последнюю удалось оформить в событийной встрече с «Баффало» на домашнем катке — 6:5 ОТ.

    За игрой с «Сейбрз» последовала череда провалов. В частности, «Питтсбург» потерпел три подряд поражения. Поочередно «пингвины» уступили «Каролине» — 1:4, «Виннипегу» — 3:6 и «Калгари» — 3:4 Б.

    Не сыграют: Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето.

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    • Состояние команды: На старте нового сезона «Питтсбург» испытывает все те же проблемы, что и раньше: общие кондиции «Пингвинз» по-прежнему вызывают вопросы.

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    Команда Майка Салливана не в состоянии обрести последовательность в своем подходе к матчам: за несколькими успешными играми «Питтсбурга» зачастую следуют более серьезные провалы

    Уже к этому моменту «Питтсбург» докатился до статуса коллектива с наихудшей в плане надежности обороной, что ставит под удар серьезные амбиции, подразумевающие выход в плей-офф и кубковую борьбу.

    Статистика для ставок

    • В пяти матчах на домашней арене в новом сезоне «Эдмонтон» потерпел четыре поражения

    • В трех встречах в «Роджерс Плейс» из предыдущих пяти «Ойлерз» проиграли с разницей в 3+ шайбы

    • Три матча «Питтсбурга» в гостях из последних пяти пробивали тотал больше 8.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.70, а победа «Питтсбурга» — в 3.34.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6.5 — за 1.81.

    Прогноз: В очном матче в Альберте схлестнутся два амбициозных, но проблемных коллектива. Тем не менее в пользу «Эдмонтона», как и раньше, говорят его состав и фактор домашней территории, где до этого Макдэвид и компания крайне редко радовали болельщиков содержательной игрой.

    Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.00.

    Прогноз: В Канаду «Питтсбург» едет в статусе клуба с ярко выраженными проблемами в обороне. Безусловно, для звездных форвардов «Ойлерз» это будет важный сигнал с призывом к действию.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 1.87.

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    «Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней площадке «Ойлерз» смогут прервать серию поражений
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