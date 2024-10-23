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    НХЛ. «Миннесота» обыграла «Флориду», «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Коламбус» — «Торонто»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 октября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Вашингтон Кэпиталз Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз Даллас Старз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Нью-Йорк Айлендерс Детройт Ред Уингз
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    Кирилл Капризов
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4

    НХЛ
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
    Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4Вратари: Эрссон — ЛиндгренШтраф: 17 — 13Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11)

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4

    «Флорида» — «Миннесота» — 1:5

    НХЛ
    «Флорида» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
    Голы: Росси — 3 (Капризов, Миддлтон), 11:40 — 0:1. Юханссон — 1 (Болди, Бродин), 12:02 — 0:2. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 22:40 — 0:3. Беннетт — 5 (Верхэге, Ткачак), 31:19 — 1:3. Зуккарелло — 4 (Капризов, Миддлтон), 33:58 — 1:4. Эрикссон Эк — 2 (Миддлтон), 36:05 — 1:5Вратари: Бобровский (Найт, 40:00) — ГуставссонШтраф: 4 — 0Броски: 25 (9+12+4) — 22 (5+11+6)

    «Флорида» — «Миннесота» — 1:5

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8

    НХЛ
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)
    Голы: Д. Хьюз — 2 (Братт, Палат), 11:02 — 1:0. Пойнт — 4 (бол., Чирелли, Кучеров), 14:09 — 1:1. Майер — 3 (Д. Хьюз), 20:51 — 2:1. Хедман — 1 (Мозер, Гюнцель), 27:34 — 2:2. Хагель — 3 (Чирелли, Пербикс), 29:27 — 2:3. Хагель — 4 (Джики, Чирелли), 33:01 — 2:4. Хагель — 5 (Лиллеберг, Чирелли), 35:53 — 2:5. Хедман — 2 (Хагель, Мозер), 37:28 — 2:6. Бастиан — 2 (Лазар), 42:56 — 3:6. Майер — 4 (бол., Татар, Немец), 45:24 — 4:6. Гюнцель — 2 (бол.), 45:48 — 4:7. Мозер — 2 (мен., Пол), 49:19 — 4:8. Ноесен — 3 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 52:45 — 5:8Вратари: Аллен — ЙоханссонШтраф: 6 — 8Броски: 33 (7+15+11) — 37 (17+13+7)

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8

    «Баффало» — «Даллас» — 4:2

    НХЛ
    «Баффало» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Кребс — 1 (Маленстин, Пауэр), 32:21 — 1:0. Маклеод — 4 (Зукер, Пауэр), 33:44 — 2:0. Томпсон — 5 (Пауэр, Так), 44:17 — 3:0. Харли — 1 (Дюшен, Дадонов), 55:24 — 3:1. Сегин — 3 (Бурк, Дадонов), 57:48 — 3:2. Так — 3 (п.в., Томпсон), 59:49 — 4:2Вратари: Луукконен — Эттингер (54:00 — 55:24, 56:06 — 57:49, 57:56 — 59:21, 59:26)Штраф: 6 — 2Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+11+13)

    «Баффало» — «Даллас» — 4:2

    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7

    НХЛ
    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)
    Голы: Зибанежад — 2 (Фокс, Панарин), 0:54 — 0:1. Бродзински — 1 (Эдстрем, Шнайдер), 2:05 — 0:2. Смит — 2, 6:40 — 0:3. Хытил — 2 (бол., Смит, Какко), 11:05 — 0:4. Сузуки — 1 (Андерсон, Савар), 12:52 — 1:4. Сузуки — 2 (бол., Мэтисон, Дак), 25:35 — 2:4. Шнайдер — 2 (Хытил, Какко), 28:57 — 2:5. Хытил — 3 (бол., Куилль, Кэррик), 55:41 — 2:6. Какко — 1 (Куилль, Манчини), 56:19 — 2:7Вратари: Монтембо (Примо, 11:05) — ШестеркинШтраф: 25 — 15Броски: 23 (11+6+6) — 45 (13+13+19)

    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:7

    «Коламбус» — «Торонто» — 6:2

    НХЛ
    «Коламбус» — «Торонто» — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
    Голы: ван Римсдайк — 2 (Проворов, Лабанк), 5:29 — 1:0. Дэнфорт — 1 (Веренски), 6:21 — 2:0. Оливье — 2 (Дэнфорт, Кристиансен), 12:42 — 3:0. Монахэн — 3 (Марченко, Веренски), 25:35 — 4:0. Оливье — 3 (Эштон-Риз, Дэнфорт), 31:36 — 5:0. Найз — 3, 38:59 — 5:1. Марченко — 3 (Монахэн, Силлинджер), 51:58 — 6:1. Робертсон — 1 (Таварес, Бенуа), 53:03 — 6:2Вратари: Тарасов — ХилдебиШтраф: 10 — 12Броски: 38 (15+14+9) — 28 (6+13+9)

    «Коламбус» — «Торонто» — 6:2

    «Айлендерс» — «Детройт» — 0:1

    НХЛ
    «Айлендерс» — «Детройт» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Кейн — 1 (Тарасенко, Комфер), 8:54 — 0:1Вратари: Сорокин (57:11 — 57:46, 58:19) — ЛайонШтраф: 2 — 6Броски: 29 (8+14+7) — 10 (2+6+2)

    «Айлендерс» — «Детройт» — 0:1

    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3

    НХЛ
    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
    Голы: Саад — 1 (Томас, Парэйко), 10:11 — 1:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Пионк, Перфетти), 28:12 — 1:1. Миллер — 1 (Перфетти, Элерс), 33:58 — 1:2. Коннор — 5 (Самберг, Перфетти), 37:40 — 1:3. Саад — 2 (Кайру, Томас), 45:15 — 2:3Вратари: Биннингтон (58:27) — ХеллибакШтраф: 4 — 4Броски: 28 (11+9+8) — 24 (6+14+4)

    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6

    НХЛ
    «Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)
    Голы: Хейнен — 1 (Блюгерс, Шервуд), 0:21 — 0:1. Миллер — 3 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 6:01 — 0:2. Донато — 2 (Дикинсон, Власик), 9:25 — 1:2. Хейнен — 2 (Гронек, Шервуд), 10:46 — 1:3. Холл — 2 (Мерфи), 13:29 — 2:3. Гарлэнд — 3 (Петтерссон, Миллер), 15:17 — 2:4. Босер — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 50:29 — 2:5. Сутер — 1 (Браннстрем, Оман), 50:58 — 2:6. Бертуцци — 2 (бол., Фолиньо, Джонс), 54:04 — 3:6Вратари: Мразек — ЛанкиненШтраф: 6 — 10Броски: 34 (13+12+9) — 30 (11+10+9)

    «Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6

    «Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3

    НХЛ
    «Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Кивиранта — 2 (Малински), 18:32 — 0:1. Маккэн — 4, 31:57 — 1:1. Кивиранта — 3 (Макар, Иван), 34:56 — 1:2. Маккиннон — 3 (бол., Макар, Миттельштадт), 39:52 — 1:3. Эванс — 2 (Толванен, Бураковски), 59:55 — 2:3Вратари: Грубауэр (56:11 — 56:20, 56:48) — АннуненШтраф: 6 — 2Броски: 27 (12+5+10) — 28 (5+17+6)

    «Сиэтл» — «Колорадо» — 2:3

    «Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0

    НХЛ
    «Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: О`Райлли — 2 (бол., Йоси, Форсберг), 17:16 — 1:0. Новак — 3 (Евангелиста, Шей), 36:55 — 2:0. Нюквист — 1 (О`Райлли, Йоси), 52:47 — 3:0. Евангелиста — 1 (п.в.), 53:56 — 4:0Вратари: Сарос (53:37 — 53:56) — СуэйменШтраф: 13 — 17Броски: 42 (14+17+11) — 33 (9+14+10)

    «Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0

    «Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 2 (Нюджент-Хопкинс), 3:34 — 1:0. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:30 — 2:0. Гостисбеер — 4 (бол., Нечас, Ахо), 40:44 — 2:1. Нечас — 2 (Робинсон, Котканиеми), 53:29 — 2:2. Ахо — 2 (Нечас, Гостисбеер), 64:53 — 2:3Вратари: С. Скиннер — АндерсенШтраф: 6 — 10Броски: 34 (9+10+11+4) — 33 (13+9+8+3)

    «Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ

    «Юта» — «Оттава» — 0:4

    НХЛ
    «Юта» — «Оттава» — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
    Голы: Батерсон — 4 (Норрис, Дженсен), 11:43 — 0:1. Жиру — 2 (Дженсен), 13:06 — 0:2. Грейг — 1 (бол.), 18:05 — 0:3. Ткачак — 3 (Шабо, Штюцле), 19:52 — 0:4Вратари: Ингрэм (Веймелка, 20:00) — ФорсбергШтраф: 6 — 8Броски: 31 (10+14+7) — 22 (9+5+8)

    «Юта» — «Оттава» — 0:4

    «Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б

    НХЛ
    «Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Андерссон — 3 (Кирклэнд, Ломберг), 11:48 — 1:0. Раст — 2 (бол., Кросби, Карлссон), 26:31 — 1:1. Ракелль — 4 (Хэйс, Грызлик), 42:32 — 1:2. Уигар — 3 (Мироманов), 47:46 — 2:2. Аччиари — 1 (Гласс, Петтерссон), 53:40 — 2:3. Кадри — 3 (Коулмэн, Андерссон), 59:17 — 3:3. Победный буллит: КирклэндВратари: Вольф (58:12 — 59:17) — НедельковичШтраф: 8 — 8Броски: 25 (12+6+7+0) — 38 (12+13+11+2)

    «Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1

    НХЛ
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Терри — 4 (бол., Лакомб, Готье), 26:56 — 1:0. Гранлунд — 1 (бол., Эклунд, Томпсон), 44:55 — 1:1. Карлссон — 3 (бол., Готье, Мактавиш), 45:36 — 2:1. Киллорн — 1 (п.в.), 58:09 — 3:1Вратари: Достал — Блэквуд (57:40 — 58:09, 58:48)Штраф: 6 — 14Броски: 41 (13+18+10) — 28 (10+10+8)

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1

    «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 6:1

    НХЛ
    «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Гертл — 2 (бол., Стоун, Айкел), 9:07 — 1:0. Стоун — 3 (бол., Гертл, Хэнифин), 13:51 — 2:0. Дорофеев — 3 (Гертл, Корчак), 15:12 — 3:0. Фогеле — 1 (Эдмундсон, Спенс), 39:07 — 3:1. Хольц — 1 (Пьетранджело), 42:59 — 4:1. Гертл — 3 (Пьетранджело, Дорофеев), 48:26 — 5:1. Барбашев — 5 (Стоун, Пьетранджело), 53:25 — 6:1Вратари: Самсонов — РиттихШтраф: 8 — 4Броски: 30 (12+10+8) — 32 (12+10+10)
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