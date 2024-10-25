В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет 25 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе после 18-и матчей. «Спартак» продолжает погоню за 1-ю строчку в конференции.

Последние матчи: В прошлой встрече «красно-белые» проиграли «Адмиралу» в гостях со счетом 3:4 в овертайме, упустив преимущество в 3 шайбы. До этого команда одолела «Амур» (5:4).

За последние 5 матчей у «Спартака» 3 победы и 2 поражения. Команда обыграла «Авангард» со счетом 6:5 и «Ак Барс» (3:0), а также крупно проиграла московскому «Динамо» (0:5).

Не сыграют: Александр Беляев и Шэйн Принс (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Спартак» периодически испытывает проблемы в игре, команда может проиграть любому сопернику, но в целом «красно-белые» действуют уверенно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Мастерство игроков «Спартака» вполне хватает, чтобы стабильно находиться в 3-ке лидеров Запада. В предстоящем матче против СКА команда пройдет проверку на прочность.

Стоит отметить, что «Спартак» играет довольно результативно в последних матчах, пропуская и забрасывая много шайб. Против СКА «красно-белые» вполне способны снова пробить тотал больше.

СКА

Турнирное положение: После 19-и сыгранных матчей СКА занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке армейцы из Санкт-Петербурга с разгромным счетом обыграли «Куньлунь» (8:0), а до этого команда также не оставила шансов «Витязю» (8:1).

У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матча подряд. Команда смогла обыграть ЦСКА (5:4 ОТ), «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (5:2).

Не сыграет: Артем Земченок (травма).

Состояние команды: В последнее время СКА выступает очень результативно, команда просто не оставляет и следа от соперников. Лидеры команды наконец-то начинают оправдывать ожиданиям.

Показатель, что за последние 2 матча СКА забросил 16 шайб — это просто фантастика! К тому же, у команды есть феноменальный защитник Тони Деанджело, который за 11 встреч набрал 16 (3+13) очков.

В последних очных встречах СКА частенько обыгрывала «Спартак», но «красно-белые» никогда не были удобным соперником для команды Романа Ротенберга. В предстоящем матче «Спартак» точно даст бой сопернику.

Статистика для ставок

За последние 2 матча СКА забросил 16 шайб

СКА трижды обыгрывал «Спартак» за последние 5 очных встреч

У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.10, а победа «Спартака» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.97 и 1.77 соответственно.

Прогноз: СКА продолжит свою серию побед, команда обрела уверенность и в ближайшее время точно не остановится.

Ставка: Победа СКА за 2.30.

Прогноз: У обеих команд не идеальные оборонительные линии. Можно предположить, что матч получится супер-результативным.

Ставка: Тотал 6 больше за 1.97.