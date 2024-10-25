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    СКА уже не остановить, команда продолжит побеждать

    «Спартак» — СКА. Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — СКА
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    Тони Деанджело — защитник СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет 25 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе после 18-и матчей. «Спартак» продолжает погоню за 1-ю строчку в конференции.

    Последние матчи: В прошлой встрече «красно-белые» проиграли «Адмиралу» в гостях со счетом 3:4 в овертайме, упустив преимущество в 3 шайбы. До этого команда одолела «Амур» (5:4).

    Спартак — СКА: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей у «Спартака» 3 победы и 2 поражения. Команда обыграла «Авангард» со счетом 6:5 и «Ак Барс» (3:0), а также крупно проиграла московскому «Динамо» (0:5).

    Не сыграют: Александр Беляев и Шэйн Принс (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Спартак» периодически испытывает проблемы в игре, команда может проиграть любому сопернику, но в целом «красно-белые» действуют уверенно.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Мастерство игроков «Спартака» вполне хватает, чтобы стабильно находиться в 3-ке лидеров Запада. В предстоящем матче против СКА команда пройдет проверку на прочность.

    Стоит отметить, что «Спартак» играет довольно результативно в последних матчах, пропуская и забрасывая много шайб. Против СКА «красно-белые» вполне способны снова пробить тотал больше.

    СКА

    Турнирное положение: После 19-и сыгранных матчей СКА занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке армейцы из Санкт-Петербурга с разгромным счетом обыграли «Куньлунь» (8:0), а до этого команда также не оставила шансов «Витязю» (8:1).

    У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матча подряд. Команда смогла обыграть ЦСКА (5:4 ОТ), «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (5:2).

    Не сыграет: Артем Земченок (травма).

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    • Состояние команды: В последнее время СКА выступает очень результативно, команда просто не оставляет и следа от соперников. Лидеры команды наконец-то начинают оправдывать ожиданиям.

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    Показатель, что за последние 2 матча СКА забросил 16 шайб — это просто фантастика! К тому же, у команды есть феноменальный защитник Тони Деанджело, который за 11 встреч набрал 16 (3+13) очков.

    В последних очных встречах СКА частенько обыгрывала «Спартак», но «красно-белые» никогда не были удобным соперником для команды Романа Ротенберга. В предстоящем матче «Спартак» точно даст бой сопернику.

    Статистика для ставок

    • За последние 2 матча СКА забросил 16 шайб

    • СКА трижды обыгрывал «Спартак» за последние 5 очных встреч

    • У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.10, а победа «Спартака» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.97 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: СКА продолжит свою серию побед, команда обрела уверенность и в ближайшее время точно не остановится.

    Ставка: Победа СКА за 2.30.

    Прогноз: У обеих команд не идеальные оборонительные линии. Можно предположить, что матч получится супер-результативным.

    Ставка: Тотал 6 больше за 1.97.

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    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уже не остановить, команда продолжит побеждать
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