25 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам восьми стартовых туров АПЛ набрал 9 очков.

Клуб располагается на 14-й строчке. У «Лестера» на данный момент две победы, три ничьи и три поражения.

Последние матчи: В октябре «Лестер» провел две встречи. Оба матча удалось выиграть.

5 октября «Лестер» дома взял верх над «Борнмутом» со счетом 1:0. Затем «лисы» в гостях нанесли поражение «Саутгемптону» (3:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Чоудхери, Дака, Опоку, Столарчик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Лестер» до седьмого тура АПЛ никак не мог победить. Но в нынешнем месяце клуб смог исправить ситуацию. Удалось одержать сразу две виктории.

В текущем сезоне «Лестер» дома проиграл лишь один матч. 31 августа команда в родных стенах уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» находится на восьмом месте. У команды 13 очков по итогам восьми поединков. Клуб на данный момент одержал три победы, четырежды сыграл вничью и один раз уступил.

Последние матчи: В текущем месяце «Ноттингем Форест» еще ни разу не проиграл. У команды одна победа и одна ничья.

6 октября «Ноттингем Форест» в Лондоне отобрал очки у «Челси». Игра закончилась вничью 1:1. Затем «лесники» на своем поле победили «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Данило, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Ноттингем Форест» заслуженно находится в середине таблицы. Своей игрой команда оставляет приятное впечатление.

«Ноттингем Форест» — единственный клуб, который смог победить «Ливерпуль» в нынешнем сезоне. Это случилось 14 сентября. «Лесники» выиграли на «Энфилде» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

В последних трех матчах с участием «Ноттингем Форест» не пробивался ТБ 2.5

«Лестер» в октябре выиграл обе встречи, набрав шесть очков из шести возможных

«Ноттингем Форест» — единственный клуб, который смог победить «Ливерпуль» в нынешнем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Лестера» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.81.

Прогноз: «Лестер» набрал хорошую форму. Дома команда регулярно набирает очки. Однако и соперник находится в неплохих кондициях. Скорее всего, будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: еще один прогноз, что стоит ждать осторожный футбол, поэтому одной из команд не удастся забить.

Ставка: обе не забьют за 2.05