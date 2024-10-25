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    «Лестер» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ноттингем Форест»
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    Джейми Варди
    25 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Октября 2024 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 22:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам восьми стартовых туров АПЛ набрал 9 очков.

    Клуб располагается на 14-й строчке. У «Лестера» на данный момент две победы, три ничьи и три поражения.

    Лестер — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В октябре «Лестер» провел две встречи. Оба матча удалось выиграть.

    5 октября «Лестер» дома взял верх над «Борнмутом» со счетом 1:0. Затем «лисы» в гостях нанесли поражение «Саутгемптону» (3:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Чоудхери, Дака, Опоку, Столарчик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Лестер» до седьмого тура АПЛ никак не мог победить. Но в нынешнем месяце клуб смог исправить ситуацию. Удалось одержать сразу две виктории.

    В текущем сезоне «Лестер» дома проиграл лишь один матч. 31 августа команда в родных стенах уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» находится на восьмом месте. У команды 13 очков по итогам восьми поединков. Клуб на данный момент одержал три победы, четырежды сыграл вничью и один раз уступил.

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    • Последние матчи: В текущем месяце «Ноттингем Форест» еще ни разу не проиграл. У команды одна победа и одна ничья.

    6 октября «Ноттингем Форест» в Лондоне отобрал очки у «Челси». Игра закончилась вничью 1:1. Затем «лесники» на своем поле победили «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмирован — Данило, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Ноттингем Форест» заслуженно находится в середине таблицы. Своей игрой команда оставляет приятное впечатление.

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    «Ноттингем Форест» — единственный клуб, который смог победить «Ливерпуль» в нынешнем сезоне. Это случилось 14 сентября. «Лесники» выиграли на «Энфилде» со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • В последних трех матчах с участием «Ноттингем Форест» не пробивался ТБ 2.5

    • «Лестер» в октябре выиграл обе встречи, набрав шесть очков из шести возможных

    • «Ноттингем Форест» — единственный клуб, который смог победить «Ливерпуль» в нынешнем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Лестера» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.81.

    Прогноз: «Лестер» набрал хорошую форму. Дома команда регулярно набирает очки. Однако и соперник находится в неплохих кондициях. Скорее всего, будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Прогноз: еще один прогноз, что стоит ждать осторожный футбол, поэтому одной из команд не удастся забить.

    Ставка: обе не забьют за 2.05

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    «Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. Ожидается упорная борьба?
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