В 20:45 07.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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