ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба «Манчестер Сити» и «Арсенал» продолжают погоню за «Ливерпулем»Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул Килиан Мбаппе«Реал Сосьедад» — «ПСЖ» 1:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» сыграет уверенно против «Аякса»?

    «Аякс» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Астон Виллу Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аякс» — «Утрехт» — чемпионат Нидерландов
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Аякс» — «Астон Вилла». Начало — в 20:45 «Аякс» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 20:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает не то место, на которое претендует. В турнирной таблице амстердамский клуб идет на 5 месте, набрав 39 очков.

    Последние матчи: В матче внутреннего чемпионата «Аякс» нанес поражение «Утрехту» (2:0). В составе победителей голами отметились Бробби и Тейлор.

    Аякс — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.704.201.70Бонус$9500
    •

    Не сыграют: 5 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Из-за удаления в ответном поединке с норвежцами, на поле с «Астон Виллой» не сыграет Сутало.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: В рамках 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» выбил из строя норвежский «Будё-Глимт» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Английский клуб занимает 4-ю лигочемпионскую строчку в АПЛ. «Астон Вилла» набрала 55 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • Вчера

    • Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» вырвала победу у «Лутона» (3:2). В составе победителей на 89-й минуте решающий гол на свой счёт записал Люка Динь.

    Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Камара, Мингс, Диего Карлос, Дюран и Рэмзи.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Астон Вилла» выдает победную серию, которая состоит из трех матчей: английский клуб переиграл не только «Лутон», но и «Ноттингем Форест» (4:2) и «Фулхэм» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Аякс» и «Астон Вилла» играли между собой в далёком 2008 году

    • «Астон Вилла» переиграла «Аякс» со счетом 2:1

    • Выигрышная серия «Астон Виллы» составляет 3 матча

        Прогноз и ставка

        Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.30, а победа гостей — в 4.42.

        ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.23 и 1.66 соответственно.

        Прогноз: Обе команды забивные, в среднем за игру в матчах с участием «Аякса» и «Астон Виллы» забивается около 3 голов.

        Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.23.

        Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что «Астон Вилла», как фаворит пары сможет переиграть «Аякс».

        Ставка: Фора «Аякса» (-1) с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Кайсар — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тобол — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Раонич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Андреева — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Блинкова — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.23. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» сыграет уверенно против «Аякса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры