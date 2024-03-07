«Аякс»
Турнирное положение: В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает не то место, на которое претендует. В турнирной таблице амстердамский клуб идет на 5 месте, набрав 39 очков.
Последние матчи: В матче внутреннего чемпионата «Аякс» нанес поражение «Утрехту» (2:0). В составе победителей голами отметились Бробби и Тейлор.
Аякс — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 5 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Из-за удаления в ответном поединке с норвежцами, на поле с «Астон Виллой» не сыграет Сутало.
Все прогнозы на Лигу конференций
Состояние команды: В рамках 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» выбил из строя норвежский «Будё-Глимт» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).
«Астон Вилла»
Турнирное положение: Английский клуб занимает 4-ю лигочемпионскую строчку в АПЛ. «Астон Вилла» набрала 55 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» вырвала победу у «Лутона» (3:2). В составе победителей на 89-й минуте решающий гол на свой счёт записал Люка Динь.
Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Камара, Мингс, Диего Карлос, Дюран и Рэмзи.
Состояние команды: «Астон Вилла» выдает победную серию, которая состоит из трех матчей: английский клуб переиграл не только «Лутон», но и «Ноттингем Форест» (4:2) и «Фулхэм» (2:1).
Статистика для ставок
- «Аякс» и «Астон Вилла» играли между собой в далёком 2008 году
- «Астон Вилла» переиграла «Аякс» со счетом 2:1
- Выигрышная серия «Астон Виллы» составляет 3 матча
- 2.50Реал Мадрид — Лейпциг: прогноз и ставка
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Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.30, а победа гостей — в 4.42.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.23 и 1.66 соответственно.
Прогноз: Обе команды забивные, в среднем за игру в матчах с участием «Аякса» и «Астон Виллы» забивается около 3 голов.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что «Астон Вилла», как фаворит пары сможет переиграть «Аякс».
Ставка: Фора «Аякса» (-1) с коэффициентом 2.10.