В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Аякс» — «Астон Вилла». Начало — в 20:45 «Аякс» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: В чемпионате Нидерландов «Аякс» занимает не то место, на которое претендует. В турнирной таблице амстердамский клуб идет на 5 месте, набрав 39 очков.

Последние матчи: В матче внутреннего чемпионата «Аякс» нанес поражение «Утрехту» (2:0). В составе победителей голами отметились Бробби и Тейлор.

Аякс — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.704.201.70Бонус$9500

Не сыграют: 5 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Из-за удаления в ответном поединке с норвежцами, на поле с «Астон Виллой» не сыграет Сутало.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В рамках 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» выбил из строя норвежский «Будё-Глимт» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Английский клуб занимает 4-ю лигочемпионскую строчку в АПЛ. «Астон Вилла» набрала 55 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» вырвала победу у «Лутона» (3:2). В составе победителей на 89-й минуте решающий гол на свой счёт записал Люка Динь.

Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Камара, Мингс, Диего Карлос, Дюран и Рэмзи.

Состояние команды: «Астон Вилла» выдает победную серию, которая состоит из трех матчей: английский клуб переиграл не только «Лутон», но и «Ноттингем Форест» (4:2) и «Фулхэм» (2:1).

Статистика для ставок