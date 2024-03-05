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    Тухель готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Журналист Бен Джейкобс предоставил обновлённую информацию о возможных кандидатах на замену Эрику тен Хагу, если его уволят из «Манчестер Юнайтед».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Манчестер Юнайтед» стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим менеджером, вам всё равно в какой-то мере нужен план преемственности. И я думаю, что именно поэтому мы видим много имён, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.

    Если изменения произойдут, я думаю, что это правдивые данные. Насколько я знаю, Тухель хотел бы воспользоваться возможностью. Он думает, что ему есть что доказывать в Англии. Томас говорил, что разочарован историей своего ухода из «Челси», — цитирует журналиста Give me Sport.

    Ранее сообщалось, что Тухель покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона.

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