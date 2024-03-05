Последний матч: «Плимут Аргайл» — «Шеффилд Уэнсдей» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут Аргайл». Коэффициент ставки — 1.97.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).
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