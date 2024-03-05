В рамках 36-го тура английского Чемпионшипа 5 марта пройдет матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут». Начало — 22:45 (мск). «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: команда из Шеффилда продолжает быть одним из аутсайдеров Чемпионшипа.

В настоящий момент «совы» располагаются только на предпоследней, 23-й позиции и имеют в своем активе 35 очков. От спасительного места их отделяет только три пункта.

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«Сине-белые» за 35 матчей смогли 29 раз поразить ворота соперника и 53 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Шеффилд Уэнсдей» взял верх над «Ротерхэмом» (1:0), а до этого также были победы в матчах с «Бристоль Сити» (2:1) и «Миллуолом» (2:0).

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Перед этим же подопечные Данни Рёля уступили «Лестеру» (0:2), о переиграли «Бирмингем» (2:0).

Ранее команда также вылетела из Кубка Англии, уступив «Ковентри» (1:4).

Не сыграют: не сможет принять участие в этой игре травмированный Джош Уиндасс. Также под вопросом выход на поле Каллума Патерсона.

Состояние команды: в последнее время «Шеффилд Уэнсдей» набрал отличный ход, однако все еще находится в зоне вылета, поэтому нужно продолжать в том же духе и тогда появятся шансы остаться в Чемпионшипе.

Зимой команда взяла в аренду Иана Поведу, Кристиана Педерсена, Ике Угбо и Джжеймса Бидла, а покинули коллектив Джордж Байерс, Джон Бакли и Тайрик Бакинсон.

«Плимут»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком чемпионата, однако все еще находится в опасной зоне.

Сейчас «пилигримы» имеют в своем активе 40 очков и находятся на шестнадцатом месте в турнирной таблице. Они опережают зону вылета всего на два балла.

«Зеленая армия» смогла забить 53 мяча, а в свои пропустила 59.

Последние матчи: в прошлом туре «Плимут» проиграл «Ипсвичу» (0:2), а до этого переиграл «Мидлсбро» (2:0).

Перед этим же подопечные Иана Фостера уступили «Вест Бромвичу» (0:3) и «Лидсу» (0:2), а также сыграли вничью с «Ковентри» (2:2).

Из английских Кубков команда из Плимута уже вылетела.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в коллективе на данный момент нет.

Состояние команды: «Плимуту» все еще рано расслабляться, поскольку угроза вылета никуда не делать, хотя по игре команда не должна бороться за выживание.

Во время зимнего трансферного окна команда пополнилась Лино Соузой, Алфи Девайном, Дарко Гьяби и Эшли Филлипсом, а вот ушли из коллектива ряд игроков, которые не были основными.

Статистика для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Плимут» забил в каждом из последних 7 гостевых матчей

В последних 5 очных противостояниях команд побеждала команда, которая играла дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.60, а победа «Плимута» — в 3.75.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.83, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» в последнее время находится в хорошей форме, а тут играет дома и должен побеждать, что позволит ему еще на шаг приблизиться к спасительной зоне.

Ставка: победа «Шеффилд Уэнсдей» за 1,97.

Прогноз: команды в последнее время изрядно забивают, поэтому должны пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,83.