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    Сможет ли «Шеффилд Уэнсдей» победить «Плимут»?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут»
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    «Шеффилд Уэнсдей»
    В рамках 36-го тура английского Чемпионшипа 5 марта пройдет матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут». Начало — 22:45 (мск). «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:45 Плимут Аргайл Плимут Аргайл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: команда из Шеффилда продолжает быть одним из аутсайдеров Чемпионшипа.

    В настоящий момент «совы» располагаются только на предпоследней, 23-й позиции и имеют в своем активе 35 очков. От спасительного места их отделяет только три пункта.

    Шеффилд Уэнсдей — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

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    «Сине-белые» за 35 матчей смогли 29 раз поразить ворота соперника и 53 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Шеффилд Уэнсдей» взял верх над «Ротерхэмом» (1:0), а до этого также были победы в матчах с «Бристоль Сити» (2:1) и «Миллуолом» (2:0).

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    Перед этим же подопечные Данни Рёля уступили «Лестеру» (0:2), о переиграли «Бирмингем» (2:0).

    Ранее команда также вылетела из Кубка Англии, уступив «Ковентри» (1:4).

    Не сыграют: не сможет принять участие в этой игре травмированный Джош Уиндасс. Также под вопросом выход на поле Каллума Патерсона.

    Состояние команды: в последнее время «Шеффилд Уэнсдей» набрал отличный ход, однако все еще находится в зоне вылета, поэтому нужно продолжать в том же духе и тогда появятся шансы остаться в Чемпионшипе.

    Зимой команда взяла в аренду Иана Поведу, Кристиана Педерсена, Ике Угбо и Джжеймса Бидла, а покинули коллектив Джордж Байерс, Джон Бакли и Тайрик Бакинсон.

    «Плимут»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком чемпионата, однако все еще находится в опасной зоне.

    Сейчас «пилигримы» имеют в своем активе 40 очков и находятся на шестнадцатом месте в турнирной таблице. Они опережают зону вылета всего на два балла.

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    • «Зеленая армия» смогла забить 53 мяча, а в свои пропустила 59.

    Последние матчи: в прошлом туре «Плимут» проиграл «Ипсвичу» (0:2), а до этого переиграл «Мидлсбро» (2:0).

    Перед этим же подопечные Иана Фостера уступили «Вест Бромвичу» (0:3) и «Лидсу» (0:2), а также сыграли вничью с «Ковентри» (2:2).

    Из английских Кубков команда из Плимута уже вылетела.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в коллективе на данный момент нет.

    Состояние команды: «Плимуту» все еще рано расслабляться, поскольку угроза вылета никуда не делать, хотя по игре команда не должна бороться за выживание.

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    Во время зимнего трансферного окна команда пополнилась Лино Соузой, Алфи Девайном, Дарко Гьяби и Эшли Филлипсом, а вот ушли из коллектива ряд игроков, которые не были основными.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Уэнсдей» выиграл 4 из последних 5 матчей

    • «Плимут» забил в каждом из последних 7 гостевых матчей

    • В последних 5 очных противостояниях команд побеждала команда, которая играла дома

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.60, а победа «Плимута» — в 3.75.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.83, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

    Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» в последнее время находится в хорошей форме, а тут играет дома и должен побеждать, что позволит ему еще на шаг приблизиться к спасительной зоне.

    Ставка: победа «Шеффилд Уэнсдей» за 1,97.

    Прогноз: команды в последнее время изрядно забивают, поэтому должны пробить тотал и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,83.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Плимут» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шеффилд Уэнсдей» победить «Плимут»?
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