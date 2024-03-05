Гвардиола сравнил победу в ЛЧ с «Ман Сити» и триумф с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити»дал ответ корреспондентам на вопрос, стал ли для него успех в Лиге чемпионом с «Манчестер Сити» большим, чем с «Барселоной».

«Нет, я бы так не сказал, иначе я подрываю то, чего мы добились в "Барселоне". Я не говорю: "этот приз лучше предыдущих". Каждый отдельный момент — это отдельный момент. Я думаю, что когда я был в "Барселоне" или "Баварии", каждый титул, который ты выигрываешь, отличается от других.

Это не само собой разумеющееся. Каждый шаг, который ты делаешь, очень сложен, и ты должен быть там в нужный момент», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В своей тренерской карьере испанский специалист два раза побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» (2008/2009, 2010/2011) и в прошлом сезоне с «Манчестер Сити», для клуба это первый триумф в самом престижном европейском турнире.