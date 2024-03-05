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    Гвардиола сравнил победу в ЛЧ с «Ман Сити» и триумф с «Барселоной»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал ответ корреспондентам на вопрос, стал ли для него успех в Лиге чемпионом с «Манчестер Сити» большим, чем с «Барселоной».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Нет, я бы так не сказал, иначе я подрываю то, чего мы добились в "Барселоне". Я не говорю: "этот приз лучше предыдущих". Каждый отдельный момент — это отдельный момент. Я думаю, что когда я был в "Барселоне" или "Баварии", каждый титул, который ты выигрываешь, отличается от других.

    Это не само собой разумеющееся. Каждый шаг, который ты делаешь, очень сложен, и ты должен быть там в нужный момент», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В своей тренерской карьере испанский специалист два раза побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» (2008/2009, 2010/2011) и в прошлом сезоне с «Манчестер Сити», для клуба это первый триумф в самом престижном европейском турнире.

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