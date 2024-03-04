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    «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса»

    «Наполи» — «Ювентус»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

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    В центральном матче 27-го тура итальянской Серии А прошлогодний чемпион «Наполи» нанес поражение туринскому «Ювентусу» со счетом 2:1.

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    На 42-й минуте хозяев вывел вперед Хвича Кварацхелия, пробивший в нижний угол из пределов штрафной.

    «Ювентус» смог сравнять счет на 81-й минуте, когда Федерико Кьеза получил точный пас от аргентинского новичка Карлоса Алькараса и закрутил мяч в дальний угол ворот.

    На 87-й минуте Виктор Осимхен получил право на пенальти, но не смог поразить ворота «старой синьоры».

    Победу «Наполи» принес нападающий Джакомо Распадори на 88-й минуте, оказавшийся самым расторопным на добивании.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Ювентус 2:1
    Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (42'), 1:1 Федерико Кьеза (81'), 2:1 Джакомо Распадори (88') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани (Лео Эстигор, 65'), Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Хамед Траоре (Пётр Зелиньски, 65'), Хвича Кварацхелия (Йеспер Линдстрём, 90'), Маттео Политано (Джакомо Распадори, 65'), Виктор Осимхен Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 66'), Алекс Сандро, Бремер, Даниэле Ругани, Федерико Кьеза, Фабио Миретти (Joseph Nonge, 76'), Мануэль Локателли, Карлос Алькарас (Аркадиуш Милик, 90'), Душан Влахович, Сэмюэл Айлинг Джуниор (Кенан Йылдыз, 77') Предупреждения: Душан Влахович (18'), Бремер Глейсон (26'), Андреа Камбьязо (28'), Хамед Траоре (47'), Joseph Nonge (86')

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