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    Бруну Фернандеш: У «МЮ» были шансы в игре с «Манчестер Сити»

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    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Горожане» добились волевой победы со счетом 3:1.

    «Я думаю, что команда была предана своему делу. У нас были шансы. Иногда мы играли слишком глубоко, но вы знаете, что "Сити" делает это со всеми командами, вы должны защищать свою штрафную площадь, и мы сделали это очень хорошо в первом тайме. В итоге 1:1.

    Всегда можно сделать что-то большее в игре, будь то "Сити" или кто-то другой, всегда можно сделать что-то лучше. "Сити" — команда, которая умеет владеть мячом и прижимать команды к земле. Мы знали, что должны очень хорошо защищать свои ворота, и, думаю, нам это удалось. Мы должны были больше владеть мячом, чем во втором тайме.

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    Каждый раз, когда ты не выигрываешь игру, это наносит ущерб этому клубу. Мы знаем, чего требует этот клуб, и хотим побеждать в тех матчах, в которых участвуем. Сегодня нам не удалось взять три очка, но впереди ещё долгий путь. Мы знаем, что не всё в наших руках, потому что другие команды должны терять очки, но мы должны делать свою работу», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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